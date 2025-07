POL-PB: Telefonbetrüger machen Beute

Paderborn (ots) - (md) Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf dem Heierswall in Paderborn verletzte sich am Donnerstag, 17. Juli, eine Mitfahrerin. Vier weitere Personen kamen mit dem Schrecken davon. Gegen 18.40 Uhr war ein 65 Jahre alter Mann aus Dänemark mit seinem Peugeout auf der Straße Am Bischhofsteich in Fahrtrichtung Heierswall unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem 5er BMW auf dem Heierswall in Fahrtrichtung Paderwall. Im ...

mehr