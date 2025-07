Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Radfahrer bei Unfällen mit Autos verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei zwei Unfällen auf dem Paderborner Stadtgebiet haben sich am Wochenende zwei Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen.

Am Freitag, 18. Juli, war ein 25-jähriger Mercedes Fahrer gegen 12.55 Uhr in Paderborn-Sennelager auf der Bielefelder Straße in Richtung A33 unterwegs. Als er nach rechts in die Straße Am Heilandsfrieden abbog, übersah er einen 54-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße in Richtung der Autobahn überqueren wollte. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube und von dort aus auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 1.600 Euro.

Am Samstag, 19. Juli, bog ein 49-jähriger Mann in einem VW Golf in Paderborn von der Nordstraße aus nach links in den Kreuzungsbereich mit der Detmolder Straße ein. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 77-jährigen Fahrradfahrer, der die Kreuzung von der Penzlinger Straße aus in Richtung Nordstraße überquerte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Radfahrer, der einen Helm trug, stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Auto und am Fahrrad beläuft sich auf rund 450 Euro.

