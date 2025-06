Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 19.06.2025

Goslar (ots)

Katzenbabys ausgesetzt

Astfeld. Am Donnerstag wurden im Bereich An der Haar / Unter den Schlacken vier Katzenbabys aufgefunden. Es handelt sich um zwei rothaarige und zwei schwarze Katzen. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell