Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 19.06.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht auf der B 243 bei Bornhausen Am Mittwoch, den 18.06.2025, gegen 09:45, befährt eine Seesenerin mit ihrem Pkw die B243, aus Richtung Bornhausen kommend, in Richtung Seesen. Zur gleichen Zeit überholt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ihr entgegenkommenden Lkw, sodass nur durch das schnelle Handeln der Seesenerin, wie ein Ausweichmanöver und starkes Bremsen, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Lediglich ein Schaden am Außenspiegel, dessen geschätzte Schadenshöhe sich im unteren dreistelligen Bereich befindet, ist entstanden. Der überholende Pkw-Fahrer entfernte sich dennoch unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche mögliche Hinweise zu dem Verursacher tätigen können, werden gebeten diese der örtlichen Polizeidienststelle unter der 05381-9440 mitzuteilen.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell