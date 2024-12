POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach mehrfachem Ladendiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (04.12.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und dem Mercedes einer bislang unbekannten Person in der Bäckergasse. Gegen 18.30 Uhr parkte der Unbekannte seinen schwarzen Mercedes am rechten Fahrbahnrand. Der 22-Jährige fuhr entlang der Gasse in Richtung Süden. Hierbei touchierte er den Mercedes an der vorderen linken Seite. Der 22-Jährige ...

