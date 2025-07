Polizei Paderborn

POL-PB: Auto entwendet und in weitere Fahrzeuge eingebrochen - Die Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Helmern (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag, 17. Juli, auf Freitag, 18. Juli, in Bad Wünnenberg-Helmern in fünf Fahrzeuge eingebrochen. Betroffen waren die Straßen Stuckenweg und Ükern. In der Straße Zum Sonnenborn wurde ein Audi A1 komplett entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie Videoaufzeichnungen ergaben, waren zwei dunkel gekleidete Männer gegen 02.10 Uhr am Stuckenweg unterwegs. Sie durchwühlten den Innenraum eines VW Caddy, eines Seat Ibiza, eines Opel Corsa und eines Audi A4. Alle Fahrzeuge waren jeweils vor Wohnhäusern abgestellt. Einen VW Amarok durchwühlten sie an der Straße Ükern. Als Fluchtauto nutzten die Täter im Anschluss möglicherweise einen Audi A1 mit dem Kennzeichen PB-OO 8381. Der Audi stand zuletzt an der Straße Zum Sonnenborn.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleichzeitig warnt die Behörde davor, Geld oder sonstige Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor. Bestmöglich sollte das Handschuhfach offen stehen, um anzuzeigen, dass sich auch dort keine Sachen von Wert befinden. Darüber hinaus sollten Autos immer abgeschlossen werden.

