Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Salzkotten-Verne (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Enkhausen (L636) in Salzkotten-Verne haben sich am Mittwochabend, 11. Juni, ein 73-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche und eine gleichaltrige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 73-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 fuhr gegen 17.30 Uhr von einem Grundstück aus auf die L636 auf, um geradeaus in die Straße Sonnenwinkel weiterzufahren. Der 73-jährige vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer, der auf der Landstraße auf einer Yamaha in Richtung Verlar unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, fuhr frontal in die hintere linke Seite des Volvos und stürzte zu Boden.

Ersthelfer reanimierten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die Volvo-Fahrerin wurde vor Ort behandelt. Das Auto und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Während der Bergungsmaßnahme und der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn war die L636 in dem Bereich komplett gesperrt.

