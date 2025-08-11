Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fahrer eines blauen Skoda nach Unfallflucht gesucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfall verursacht und abgehauen - Skoda-Fahrer gesucht

Am Freitagabend verursachte der Fahrer eines blauen Skodas mit Mosbacher Zulassung einen Unfall in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr war der bisher unbekannte mit seinem Fahrzeug auf der Neckarelzer Straße unterwegs und bog, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, nach links in die Alte Neckarelzer Straße ab. Hierbei fuhr er über die dort aufgestellten, gelben Fahrbahnteiler. Dies hatte zur Folge, dass vier Fahrbahnteiler verschoben und ein Fahrbahnteiler beschädigte wurden. Der Skoda-Fahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, beschrieben den Fahrer als älteren Herren mit kräftigem Oberkörper. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Skoda-Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

