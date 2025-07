POL-HX: Einbruch in Zweiradgeschäft in Bad Driburg: Zeugen gesucht

Brakel (ots) - Im Rahmen von Ermittlungen zu einer möglichen Straftat bittet die Kriminalpolizei Höxter um Hinweise zu einem dunkelblauen Kleinwagen, der am Sonntag, 27. Juli, in einem Waldgebiet bei Brakel aufgefallen war. An einem Waldstück in der Nähe der Hinnenburg im Bereich Schneekapelle war Passanten am Hermann-Josef-Weg zwischen 14 und 15 Uhr ein ...

mehr