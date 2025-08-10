Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: 65-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 2326 von Mangoldsall nach Neureut. Im Verlauf der Strecke kreuzt plötzlich ein Reh die Straße. Um eine Kollision zu vermeiden, weicht dieser nach rechts aus und gerät hierdurch in den Grünstreifen. Der 65-Jährige stürzt im Anschluss und überschlägt sich. Er wird schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ein zwischenzeitlich angeforderter Rettungshubschrauber kam letztlich nicht zum Einsatz. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei blieb die Kreisstraße komplett gesperrt.

