Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Trickdiebstahl

Heilbronn (ots)

Abstatt: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Abstatt ein. Zwischen 20:15 Uhr und 5:50 Uhr hebelten die Täter zunächst die Haupteingangstür sowie eine Zwischentür des Marktes in der Beilsteiner Straße auf und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurden mehrere Bezahlterminals aufgebrochen und Bargeld sowie Tabakwaren entwendet. Des Weiteren drangen die Einbrecher in das Büro einer Metzgerei ein, brachen dort einen Wandschrank auf und entwendeten einen kleinen Safe. Anschließend verließen sie das Gebäude vermutlich über den Notausgang. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Beilsteiner Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Goldbarren bei Trickdiebstahl entwendet - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag, 01. August 2025, kam es in Heilbronn zu einem dreisten Trickdiebstahl, bei dem Gold im Wert von über 180.000 Euro gestohlen wurde. Zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr traf sich das spätere Opfer im Veranstaltungsraum eines Hotels an der Willy-Mayer-Brücke mit einer Frau, die vorgab, als Mittlerin bei einem Goldgeschäft zu agieren. Der Mann hatte dazu 20 Goldbarren à 100 Gramm in einem Karton vorbereitet. Durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver gelang es der Frau den Karton unbemerkt gegen einen identischen mit wertlosem Inhalt auszutauschen. Danach verließ sie das Gebäude unter einem Vorwand und kam nicht mehr zurück. Die Tatverdächtige wird als Anfang 20, etwa 1,65 Meter groß, 60 bis 70 Kilogramm schwer, von dicklicher Statur oder möglicherweise schwanger beschrieben. Sie hat einen dunklen Hauttyp, sowie sehr dunkles, glattes, schulterlanges Haar. Zum Tatzeitpunkt trug sie Jeans und einen schwarzen Pullover. Sie sprach ausschließlich Englisch und Französisch sowie eine unbekannte Sprache. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Hotels gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell