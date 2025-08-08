PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Rettungshubschrauber nach Sturz von Fahrradfahrer im Einsatz

Heilbronn (ots)

Külsheim: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am frühen Donnerstagabend verletzte sich in Külsheim ein Fahrradfahrer bei einem Sturz schwer. Der 62-Jährige fuhr gegen 17:10 Uhr mit seinem Rennrad auf der Bronnbacher Straße stadteinwärts, als er aus bisher unbekannter Ursache stürzte. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da die genaue Unfallörtlichkeit bisher noch unbekannt ist, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

