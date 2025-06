Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder Müllcontainer abgebrannt - die Polizei bittet um Hinweise - 2506113

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein ist in der Nacht auf Donnerstag, 26. Juni 2025, erneut ein Müllcontainer abgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:10 Uhr informierten aufmerksame Zeugen Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Müllcontainers an der Lichtenberger Straße. Trotz eines schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der an der Hausnummer 46 abgestellte Plastikcontainer nieder. Auch ein zweiter Container wurde beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro.

Laut Feuerwehr bestand keine Gefahr für die angrenzenden Wohnhäuser. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Ob ein Zusammenhang mit weiteren, kürzlichen Branddelikten an Müllcontainern in der Lichtenberger- und Grunewaldstraße besteht (wir berichteten unter der OTS-Nummer 2506099 - siehe folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6060998), ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lichtenberger Straße gemacht oder kann Angaben zu den vorangegangenen Branddelikten tätigen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell