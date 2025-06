Polizei Mettmann

POL-ME: 78-Jährige in der Nacht von Einbrechern beraubt - die Polizei ermittelt - 2506110

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 25. Juni 2025, wurde eine 78-Jährige in ihrem Haus in Mettmann-Metzkausen von zwei Einbrechern beraubt. Die Männer flüchteten nach der Tat und konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, nicht gestellt werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 4:30 Uhr drangen zwei bisher unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Fontanestraße ein. Hier trafen sie auf die 78-jährige Bewohnerin, die sie unmittelbar angriffen und bedrohten. Anschließend raubten sie eine geringe vierstellige Summe Bargeld und flohen unerkannt.

Die Seniorin wandte sich hilfesuchend an ihre Nachbarn, die folgerichtig die Polizei alarmierten. Zahlreiche Einsatzkräfte fahndeten nach dem flüchtigen Duo und setzten zur Unterstützung bei der Suche auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Einbrecher konnten jedoch im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Seniorin kann die Männer, die Masken getragen haben, lediglich als circa 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschreiben. Sie waren schwarz gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Beide sollen hochdeutsch mit Akzent gesprochen haben.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die glücklicherweise nur leicht verletzte Seniorin erstmedizinisch vor Ort.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm nach einer intensiven Spurensuche die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat gegen 4:30 Uhr im Bereich der Fontanestraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Identität der Räuber tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

