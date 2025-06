Polizei Mettmann

POL-ME: Geradeaus in Linkskurve - Alleinunfall mit hohem Sachschaden - 2506109

Velbert (ots)

Am Dienstag, 24. Juni 2025, kam es in Velbert zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Glücklicherweise wurden bei dem Alleinunfall die Insassen eines Mitsubishi Space Star nur leicht verletzt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17 Uhr befuhr ein 70-jähriger Remscheider die Kuhlendahler Straße in Richtung Velbert-Langenberg. In einer serpentinenartigen Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Mitsubishi Space Star und steuerte ungebremst in den rechtsseitigen Abhang. Da dieser leicht ansteigt, hob der Mitsubishi ab und prallte gegen einen Baum. Die leicht verletzten Insassen wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizistinnen und Polizisten Zweifel an der Fahreignung des 70-Jährigen. Diese wird nun überprüft. Das Auto des Remscheiders war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt geschätzt im fünfstelligen Bereich.

