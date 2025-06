Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeinsame Pressemitteilung von Amtsgericht Weimar, Staatsanwaltschaft Erfurt und Landespolizeiinspektion Jena

Weimarer Land/ Weimar (ots)

Bezüglich der polizeilichen Einsätze sowie bekannt gewordenen Straftaten in Grammetal OT Ulla, bei denen ein 47-Jähriger in den Beschuldigtenstatus rückte, sind derzeit mehrere Stellen mit der Bearbeitung betraut. Zum einen wurde in der Polizeiinspektion Weimar, gemeinsam mit der Kriminalpolizeistation Weimar, eine Arbeitsgruppe gebildet, welche die bekannt gewordenen Sachverhalte so aufarbeiten, dass diese sodann zügig der zuständigen Staatsanwaltschaft in Erfurt übergeben werden können und zum Großteil schon wurden. Auch bei der Staatsanwaltschaft Erfurt arbeitet man die Ermittlungsakten gebündelt auf, damit diese im Rahmen des Strafverfahrens einfließen können. Hierbei stehen Polizei und Staatsanwaltschaft in einem steten und engen Austausch. Zum anderen wurde das zuständige Gericht über den Gesamtkomplex in Kenntnis gesetzt, sodass auch hier bereits juristische Schritte angestoßen sind, welche in dessen Entscheidungshoheit liegen. Die Judikative ist bestrebt, dass Gesamtverfahren weiter voranzubringen, während die Exekutive die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhält und Gefahren für die Bevölkerung einzudämmen bzw. durch den Beschuldigten gänzlich zu unterbinden versucht.

