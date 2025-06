LPI-J: Beim Graffiti sprühen gestört

Weimar (ots) - Am Dienstagvormittag war eine 43-Jährige in einem Einkaufszentrum in der Weimarer Innenstadt unterwegs. In einem Schuhgeschäft entschloss sie sich ihre alten Schuhe gegen ein Paar neue auszutauschen. Ein zweites Paar sollte ebenfalls entwendet werden, dafür brauchte es allerdings eine Tasche. Kurzerhand entnahm sie eine aus dem Regal und entfernte die Sicherung. Bepackt mit Umhängetasche und zwei Paar ...

mehr