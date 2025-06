Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebin versucht zu flüchten

Weimar (ots)

Am Dienstagvormittag war eine 43-Jährige in einem Einkaufszentrum in der Weimarer Innenstadt unterwegs. In einem Schuhgeschäft entschloss sie sich ihre alten Schuhe gegen ein Paar neue auszutauschen. Ein zweites Paar sollte ebenfalls entwendet werden, dafür brauchte es allerdings eine Tasche. Kurzerhand entnahm sie eine aus dem Regal und entfernte die Sicherung. Bepackt mit Umhängetasche und zwei Paar Schuhen im Wert von über 100 Euro verließ die Frau den Laden. Als am Ausgang die Alarmanlage anschlug, rannte die Frau los. Verfolgt durch einen Mitarbeiter kam sie allerdings nicht sehr weit und wurde widerstandslos zurück in das Geschäft geführt, wo sie im Anschluss der Polizei übergeben wurde. Sie muss sich nun wegen Diebstahls verantworten und erhielt ein Hausverbot für ein Jahr.

