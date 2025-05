POL-HB: Nr.: 0338 --Granate erfolgreich gesprengt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen Zeit: 20.05.2025 bis 21.05.2025 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in mehreren Straßen des Bremer Stadtteils Schwachhausen - darunter der Emmastraße, Altmannstraße und Thomas-Mann-Straße - zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. ...

mehr