Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Oersdorf/ L 80 - Unfall in der Kaltenkirchener Straße - Polizei sucht Zeugen

Oersdorf (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) ist es auf der Landesstraße 80 zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Die 28-jähirge Geschädigte parkte Ihren Skoda mit Segeberger Kennzeichen in der Kaltenkirchener Straße/ hinter der Einmündung Flassenwisch in Fahrtrichtung Kaltenkirchen am Fahrbahnrand.

In der Zeit zwischen Dienstag, 01.04.2025, 20:30 Uhr und Mittwoch, 02.04.2025, 04:57 Uhr kam es zu einem Unfall, wobei das Fahrzeug am hinteren linken Heck nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Polizeireviers Kaltenkirchen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Hinweise sind an die Polizei unter der Rufnummer 04191 - 3088 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell