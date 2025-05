Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0336 --Wasserschutzpolizeien der Länder decken Regelverstöße im Gewässer- und Umweltschutz auf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen/Bundesgebiet Zeit: 12.05.2025 - 18.05.2025

Die Kontrollen der "Bundesweiten Aktionstage Gewässer und Umweltschutz (BAGU)" wurden erfolgreich beendet. Unter der Leitung der Wasserschutzpolizei Nordrhein-Westfalen überprüfte die Wasserschutzpolizei Bremen, so wie die meisten Bundesländer gemeinsam vom 12. bis zum 18. Mai 2025 die Einhaltung von Umwelt- und Abfallvorschriften in der See und Binnenschifffahrt.

Die Wasserschutzpolizei Bremen war an der Aktion als Teilnehmer und Koordinator für die Küstenländer beteiligt. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei Bremen elf Schiffe, bei zehn von ihnen wurden diverse Mängel, wie unter anderem defekte Geräte zur Behandlung von Abwasser sowie die falsche Lagerung von Betriebsstoffen festgestellt. Zudem wurden 14 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Verwarngelder von 377 Euro gezahlt.

Bei der Aktion wurden bundesweit insgesamt 722 Kontrollen in der See- und Binnenschifffahrt durchgeführt. In 179 Fällen mussten die Einsatzkräfte einschreiten. Somit war jedes vierte Wasserfahrzeug beanstandungswürdig. Die Verstöße betrafen unter anderem das internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL), das Ballastwasserübereinkommen und das Übereinkommen zur Sammlung und Entsorgung von Abfällen aus der Binnenschifffahrt (CDNI).

Die diesjährigen Aktionstage haben erneut gezeigt, dass die Überwachung und Durchsetzung der Regeln im Gewässer- und Umweltschutz eine wichtige Rolle spielen, um die maritime Umwelt zu schützen und die Sicherheit auf den Wasserstraßen zu gewährleisten. Maßgeblich für den Erfolg der Aktion war die enge Zusammenarbeit der Polizei und den mit involvierten anderen Behörden.

