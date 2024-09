LKA-HE: Nach rücksichtsloser Fahrt und schwerem Zusammenstoß in Darmstadt - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Wiesbaden (ots) - Am Dienstag, 23. Juli 2024, ereignete sich gegen 21:30 Uhr auf der Holländischen Straße in Kassel ein Verkehrsunfall, an dem ein Dienstfahrzeug des Polizeipräsidiums Nordhessen beteiligt war. Der Streifenwagen, der sich in stadtauswärtiger Richtung auf einer Einsatzfahrt befand, näherte sich ...

mehr