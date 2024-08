Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 27.08.2024, zwischen 10.45 Uhr und 12.45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der HNO-Universitätsklinik in Homburg zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Toyota mit Homburger Kreiskennzeichen. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell