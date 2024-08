Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Homburg (ots)

Am Montag, 26.08.2024, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in der Unteren Allee sowie in der nahegelegenen Schwesternhausstraße in Homburg zu einem Diebstahl aus zwei PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein bislang unbekannter Täter zunächst mit einem Stein die hintere Seitenscheibe der beiden angegangenen Pkw (Audi A1 und Audi A 4) ein. Anschließend griff der Täter ins Fahrzeuginnere, und entnahm dort jeweils die abgelegte Handtasche. Danach entfernte sich der Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Angaben zur Tat und insbesondere zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell