Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Radfahrer

Weimar (ots)

Am Samstagvormittag fuhr eine Gruppe von sechs Radfahrern (ordnungsgemäß in Zweierreihen) von Riechheim Richtung Hohenfelden. Eine 72-jährige Fahrzeugführerin fuhr in die gleiche Richtung und wollte die Radfahrer überholen. Beim Überholvorgang kollidierte sie mit einem der Radfahrer (60 Jahre), welcher zu Fall kam und schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Die anderen Radfahrer sowie die Pkw-Fahrerin blieben unverletzt. Es entstand Totalschaden am Rennrad in Höhe von 16.000 Euro und am Pkw in Höhe von 500 Euro.

