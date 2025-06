LPI-J: Beim Einbruch verletzt

Jena (ots) - Die Abwesenheit von einer Stunde nutzte ein bislang Unbekannter, indem er in einen geparkten Pkw einbrach. Ein Ehepaar stellte ihr Auto am Nordfriedhof am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr ab und musste nach der Rückkehr den Einbruch in das Fahrzeug feststellen. Um an das Diebesgut in Form eines Rucksackes samt Geldbörse zu kommen, ist die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen worden. Neben dem Beuteschaden, in dem sich auch 150 Euro befanden, ist am Pkw ein ...

