LPI-J: Vorfahrtsmissachtung führte zum Unfall

Apolda (ots) - Gestern Mittag parkte ein 76-jähriger PKW-Fahrer sein Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Karl-August-Straße in Apolda. Der Mann öffnete seine Fahrertür, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Leider kam genau in diesem Augenblick eine Fahrradfahrerin von hinten. Die Frau konnte der Autotür noch ausweichen, stürzte jedoch. Hierbei verletzte sie sich am Arm und brach sich einen kleinen Finger. Zur ...

