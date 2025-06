LPI-J: Verkehrsteilnehmer bedroht

Weimar (ots) - Im Verlaufe der letzten vier Wochen brachen unbekannte Täter einen Keller in der Weimarer Schützengasse auf. Daraus wurde ein hochwertiges Mountainbike der Marke Giant Reign 2 in der Farbe schwarzrot im Wert von über 3500 Euro entwendet. Sachschaden entstand an der Verriegelung der Kellertür. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

