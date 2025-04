POL-OF: Einbrecher waren in Vereinsheim; Trickdieb erbeutete Schmuck; Rollerfahrer nach Flucht gestoppt; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Zeugensuche nach Auseinandersetzung in der Gärtnerstraße - Hanau

(fg) Am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, sollen in der Gärtnerstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern fünf bis sechs Personen in eine körperliche Auseinandersetzung mit einer weiteren Person verwickelt gewesen sein. Sowohl die Gruppe als auch der andere Beteiligte rannten jedoch davon. Verletzt wurde offenbar niemand. Einer der Unbekannten war 1,85 Meter groß, schlank und hatte kurze sowie braune Haare. Er war komplett schwarz gekleidet und hatte einen Vollbart. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung übermitteln können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100 120 auf der Wache der Polizeistation in Hanau.

2. Einbrecher waren in Vereinsheim: Zeugensuche! - Hanau / Lamboy

(fg) In einem Vereinsheim in der Forellenstraße trieben Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag, 13.30 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, ihr Unwesen und richteten einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Zudem ließen sie mehrere alkoholische Getränke und ein hochwertiges Wasserprüfgerät mitgehen. Die Unbekannten kletterten über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten des Angelsport-Vereins, ehe sie diese und auch den dazugehörigen Keller durchsuchten. Mit der Beute flohen die Täter. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Trickdieb erbeutete Schmuck: Zeugen gesucht! - Hanau / Großauheim

(fg) Etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, athletisch gebaut und kurze sowie dunkle Haare: mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei einen dunkel gekleideten Trickdieb, der am Mittwochnachmittag bei einer Anwohnerin der Hanauer Landstraße Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeutete.

Der Unbekannte klingelte gegen 13.50 Uhr mehrfach an der Tür der Anwohnerin, ehe ihm geöffnet wurde. Er gab daraufhin an, dass er Wasserhähne und das Wasser kontrollieren müsse. Als er für kurze Zeit unbeaufsichtigt war, habe er im Wohnzimmer den auf dem dortigen Schrank liegenden Schmuck eingesackt. Mit seiner Beute machte sich der Täter davon. Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

4. Rollerfahrer nach Flucht gestoppt: Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen - Gründau / Rothenbergen

(fg) Auf einen Rollerfahrer, der am Mittwochvormittag im Rahmen des hessenweit stattfindenden Speedmarathons kontrolliert wurde, kommen gleich mehrere Strafanzeigen zu. Er soll unter anderem unter dem Einfluss von Rauschmitteln unterwegs gewesen sein.

Gegen 10.15 Uhr befand sich eine Streifenbesatzung an einer Kontrollstelle in der Niedergründauer Straße, als den Beamten ein schwarzer Roller auffiel. Ein Polizeibeamter signalisierte dem Rollerfahrer mittels Polizeikelle die Anhalte-Aufforderung. Der Rollerfahrer missachtete dies jedoch, wendete auf der Fahrbahn und fuhr davon.

Die Streife setzte sich in ihren Polizeiwagen und fuhr dem bis dato Unbekannten hinterher. Zuletzt befuhr der Roller-Lenker die Mittel-Gründauer Straße, wo er nach rund 200 Metern nach rechts auf einen Feldweg abbog und stehen blieb. Im Bereich der Straße "Untere Gasse" sollen mehrere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger durch den Rollerfahrer passiert worden sein. Möglicherweise wurden diese durch die Fahrweise gefährdet.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen aus Freigericht vorläufig fest. Am Zweirad der Marke Betamotor befanden sich Versicherungskennzeichen, welche nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Daher besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem besitzt der 34-Jährige offensichtlich keine erforderliche Fahrerlaubnis. Da er wohl auch unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren war, musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der Mann aus Freigericht die Polizeistation vorerst verlassen. Den Roller stellten die Ordnungshüter sicher.

Passanten, die aufgrund der Fahrweise des Rollerfahrers möglicherweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

5. Zeugensuche nach Raub: 17-Jähriger wurde geschlagen und getreten - Steinau an der Straße

(fg) Ein 17-Jähriger aus Steinau an der Straße begab sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Bahnhofstraße in der dortigen Unterführung zu einem vereinbarten Treffen. Hierbei erschienen jedoch zwei Unbekannte, die unvermittelt auf ihn einschlugen, ihn traten und Bargeld wegnahmen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes und sucht nach Zeugen.

Nach eigenen Angaben habe der 17-Jährige die Unterführung betreten, als die beiden Unbekannten unvermittelt auf ihn losgingen. Er sei mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Nachdem er zu Boden gegangen war, sei er auch noch getreten worden. Einer der Täter habe die Herausgabe von Geld gefordert. Der Steinauer übergab sein mitgeführtes Geld und flüchtete anschließend. Er erschien am Abend mit einer erziehungsberechtigten Person auf der Polizeistation und erstattete Anzeige. Eine unbeteiligte Person habe die Tathandlung gefilmt. Dieser Zeuge sowie weitere Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

