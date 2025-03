Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vor Polizeistreife ohne gültigen Führerschein über rote Ampel gefahren

Landau (ots)

Am 28.03.2025 gegen 11:05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Wörth die Horststraße in Richtung Dammühlstraße und bog an der dortigen Ampelkreuzung nach links ab. Dabei missachtete der Fahrzeugführer die rote Lichtzeichenanlage und wurde anschließend durch die sich bei dem Abbiegevorgang unmittelbar hinter ihm befindliche Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle konnte der 29-jährige den Polizeibeamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Daher wird gegen diesen neben dem Ordnungswidrigkeitsverfahren auch ein Strafverfahren eingeleitet.

