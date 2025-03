Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Autofahrer in Kandel

Kandel (ots)

Am 29.03.2025 führte eine Streife der PI Wörth um 01:55 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Am Fahrzeug waren keine Mängel feststellbar, jedoch konnte in der Atemluft des 26-jährigen Autofahrers Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein angebotener und freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 0,85 Promille. Das Auto wurde vor Ort verschlossen, ein gerichtsverwertbarer Alkotest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0.39 mg/L bzw. 0,78 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, welches an die zuständige Bußgeldbehörde nach Abschluss weitergeleitet wird. Der Autofahrer wird in nächster Zeit für 4 Wochen keinen Führerschien mehr haben, zudem erhält er ein Bußgeld von 500 Euro + 2 Punkte.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell