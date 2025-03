Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß geht glimpflich aus

Bild-Infos

Download

Steinfeld - L545 (ots)

Am Freitag, 28.03.25, gegen 09:05 Uhr kam es auf der L545 zwischen der L546 und der K25 zu einem Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die L545 von Bad Bergzabern in Richtung Steinfeld. Zwischen der K25 und der Steinfelder Kreuzung kam der 19-jährige Pkw-Fahrer aufgrund seiner Übermüdung in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Lkw. Der 51-jährige Fahrer des Lkw kam durch den Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung stehen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell