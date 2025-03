POL-PDLD: Dreißig Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Rheinzabern (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 17:30 Uhr durch die Polizei eine 45-minütige Geschwindigkeitsmessung in der Tempo 70-Zone im Bereich der L549 von Rheinzabern nach Neupotz durchgeführt. Dabei konnten insgesamt zehn zu schnelle Fahrzeugführende festgestellt werden. Eine weitere Person verstieß gegen das Haltegebot an der Einmündung zur L549. Drei Fahrzeuge wiesen geringfügige Mängel auf, ...

