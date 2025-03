Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Steinfeld und Oberotterbach (ots)

Am heutigen Vormittag (28.03.2025) überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der L546 bei Steinfeld und in der Ortsdurchfahrt Oberotterbach.

Bei erlaubten 50 km/h mussten in Steinfeld 12 Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 76 km/h gemessen.

In der Weinstraße in Oberotterbach wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30Km/h überwacht. In knapp 1,5 Stunden wurden 25 Fahrzeugführer mit einem Verwarnungsgeld belegt. Hier lag die Spitzengeschwindigkeit bei 47 Km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell