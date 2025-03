Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2 Ladendiebe klauen Proteinpulver im Supermarkt in Kandel

Kandel (ots)

Am 28.03.2025 hielten sich gg. 19:50 Uhr zwei verdächtige Männer mit Rucksäcken im großräumigen Supermarkt in der Lauterburgerstraße auf. Als sie den Kassenbereich ohne eine Ware zu bezahlen verlassen wollten, wurden diese von einer aufmerksamen Mitarbeiterin angesprochen. Die späteren Beschuldigten kippten ihre Rucksäcke aus. Diebesgut in den Rucksäcken war überwiegend Proteinpulver im Wert von 70 Euro. Beide osteuropäische Männer im Alter von 35 Jahren und 22 Jahren wurden von der anzeigenaufnehmen Streife zur Dienststelle verbracht um weitere, polizeiliche Maßnahmen durchführen zu können. Beide Täter haben keine festen Wohnsitz in Deutschland. Nach Fertigstellung der Strafanzeige wird diese der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt.

