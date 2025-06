Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autoscheibe eingeschlagen

Jena (ots)

Die Abwesenheit von einer Stunde nutzte ein bislang Unbekannter, indem er in einen geparkten Pkw einbrach. Ein Ehepaar stellte ihr Auto am Nordfriedhof am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr ab und musste nach der Rückkehr den Einbruch in das Fahrzeug feststellen. Um an das Diebesgut in Form eines Rucksackes samt Geldbörse zu kommen, ist die vordere rechte Seitenscheibe eingeschlagen worden. Neben dem Beuteschaden, in dem sich auch 150 Euro befanden, ist am Pkw ein Sachschaden von circa 300 Euro für das Paar entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tathandlung geben können, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0142449/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell