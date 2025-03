Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Ermittlungen nach Bränden

Kreis Viersen (ots)

Zu vier Bränden mussten die Feuerwehren und die Polizei am Mittwoch und am Donnerstagvormittag ausrücken. In keinem der Fälle gibt es bislang Hinweise darauf, dass sie absichtlich verursacht worden sein könnten. Der erste Einsatz der Feuerwehr erfolgte zwischen sechs und sieben Uhr am frühen Mittwochmorgen. An der Straße Kleine Frehn in Schiefbahn brannte es in einem Gartenhaus. Hier deutet alles auf einen technischen Defekt hin. Zu einem Küchenbrand kam es dann um kurz nach 12.30 Uhr in Kempen an der Aldekerker Straße. Hier war beim Kochen eine Küche in Brand geraten. Auch da gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einem technischen Defekt aus. Am späten Abend musste dann die Feuerwehr Schwalmtal ausrücken. An der Straße Steeg stand ein Van in Vollbrand. Auch hier ergeben die ersten Ermittlungen einen technischen Defekt des Diesel-Fahrzeugs, Hinweise auf Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben. Am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr war dann die Schwlamtaler Wehr erneut gefordert. An der Straße Smetsend in Vogelsrath war im keller eines Hauses ein Wäschetrockner in Brand geraten. Auch hier sprechen die ersten Ermittlungsergebnisse für einen technischen Defekt. /hei (226)

