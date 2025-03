POL-VIE: Radfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Grefrath (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte haben in ein Optiker-Geschäft an der Straße "Am alten Friedhof" in Grefrath eingebrochen. Die Tatzeit liegt gegen Rosenmontag, 12 Uhr, und Veilchendienstag, 9.50 Uhr. Die Unbekannten entwendeten mehrere hundert Brillen, Bargeld sowie ein Gerät, mit dem man die Stärke von Brillengläsern bestimmen kann. Die Polizei ...

