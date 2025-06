Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Brände in vier Stunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine Anwohnerin meldete am frühen Mittwochmorgen einen Feuerschein am Nachbargebäude. Polizei und Feuerwehr kamen sofort zum Einsatz und stellten in der Straße Am Bad an einem derzeit unbewohnten Haus eine brennende Mülltonne fest. Die Kunststofftonne brannte vollständig nieder, der Brand wurde durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht. Etwa vier Stunden später brannte erneut ein Abfallbehälter, diesmal in der Eisenberger Straße in der Nähe des Rathauses. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, aber auch hier entstand Sachschaden an der Plastikeinfassung des Eimers. Jeweils im Nahbereich der Brände konnte ein Mann festgestellt werden, der der Polizei nicht unbekannt war. Der 36-Jährige hatte in der Vergangenheit schon ähnliche Brände gelegt. Er rückte demnach in das Visier der Ermittler und wurde den polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Die Ermittlungen dauern an.

