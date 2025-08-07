Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle mit Verletzen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Assamstadt: Fahranfängerin prallt mit Renault gegen Baum

Eine 18-Jährige kam am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 513 bei Assamstadt von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Renault Clio gegen einen Baum. Gegen 7:30 Uhr war die junge Frau in Richtung Horrenbach unterwegs, als sie in einer Linkskurve auf Höhe eines Waldstücks nach rechts von der Straße abkam. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Auffahrunfall im Berufsverkehr - eine Frau verletzt

Auf der Bundesstraße 290 bei Lauda-Königshofen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall bei dem sich eine Frau leicht verletzte. Gegen 16:15 Uhr fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Kia Picanto, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen vorausfahrenden Porsche Cayenne auf. Die Frau wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Kia entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro, der Schaden am Porsche wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme zeitweise einseitig gesperrt werden.

