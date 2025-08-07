PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht Am Frühen Mittwochmorgen versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Adelsheim einzubrechen. Kurz nach Mitternacht nahm der Bewohner des ersten Obergeschosses des Gebäudes in der Rittersbrunnenstraße mehrfach laute Geräusche aus dem Erdgeschoss war. Vermutlich machten sich der oder die Täter am Rollladen eines Fensters zu schaffen und versuchten diesen nach oben zu schieben. Als der Bewohner das Licht im Inneren einschaltete und mit einer Taschenlampe nach dem Rechten sah, konnte er keine Personen mehr antreffen. Möglicherweise kamen die mutmaßlichen Einbrecher aus Richtung Feuerwehr, entlang des Bachs, auf das Anwesen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06291 648770 an den Polizeiposten Adelsheim. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:28

    POL-HN: Hohenlohekreis: Fahrzeugbrand

    Hohenlohekreis (ots) - L1089/Bretzfeld: Transporter in Vollbrand Auf der Landesstraße 1089 bei Bretzfeld geriet am Mittwochvormittag ein Transporter in Brand. Der Fahrer war gegen 11:20 Uhr aufgrund einer Warnmeldung im Display des Wagens mit dem Fahrzeug von der Autobahn abgefahren und hatte es am Fahrbahnrand abgestellt. Kurz darauf stand der Fiat Ducato in Vollbrand. Die Feuerwehr Bretzfeld war mit mehreren Fahrzeugen ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:43

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Verletzte bei Unfällen

    Heilbronn (ots) - Fahrenbach: Pkw überschlagen - Fahrerin verletzt Am Dienstagnachmittag kam eine Frau bei Fahrenbach mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Gegen 15:35 Uhr befuhr die 19-Jährige mit ihrem Renault die Landesstraße 525 von Robern kommend in Richtung Fahrenbach, als sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, der Renault schleuderte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren