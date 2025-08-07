PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Verletzte bei Unfällen

Heilbronn (ots)

Fahrenbach: Pkw überschlagen - Fahrerin verletzt Am Dienstagnachmittag kam eine Frau bei Fahrenbach mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Gegen 15:35 Uhr befuhr die 19-Jährige mit ihrem Renault die Landesstraße 525 von Robern kommend in Richtung Fahrenbach, als sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug, der Renault schleuderte nach links und überschlug sich mehrfach. Abschließend prallte das Auto mit dem Heck gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Mosbach-Bergfeld: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag auf dem Mosbacher Bergfeld. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Polo die Landesstraße 527 von Sulzbach kommend in Richtung Mosbach. Als er nach links in Richtung des Stockbronner Hofs abbiegen wollte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 24-Jährigen auf dessen Yamaha und setzte zum Abbiegevorgang an. Dies nahm der Motorradfahrer wahr und sprang von seiner Maschine. Die Yamaha rutsche daraufhin in die rechte Fahrzeugseite des VWs. Der Zweiradfahrer zog sich bei dem Sprung leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung in Krankenhaus war nicht von Nöten. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

