Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Angriff auf Polizistin

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 39-Jähriger greift Polizistin an

Zu Wochenbeginn wurde in Heilbronn eine Polizistin angegriffen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden Einsatzkräfte am Heilbronner Marktplatz von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes auf eine Personengruppe aufmerksam gemacht, die sich aggressiv verhielt und Passanten anpöbelte. Die Männer wurden daraufhin gegen 0:15 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei zeigten sie sich auch den Polizeibeamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Als ein 39-Jähriger mehrfach versuchte, sich der Maßnahme zu entziehen und einer Beamtin gegen die Hand schlug, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei setzte er sich derart zur Wehr, dass er sich aus dem Griff der Beamten wand, zu Boden fiel und sich hierbei leicht verletzte. Der restlichen Gruppe wurde ein Platzverweis erteilt, dem sie widerwillig nachkam. Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell