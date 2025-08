Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Weißbach: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall mit Linienbus

Am Montagnachmittag kam es bei Weißbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi A6 und einem Linienbus. Der Unfall ereignete sich gegen 15:10 Uhr an der Einmündung der Crispenhofer Straße zur Landesstraße 1045. Der 34-jährige Autofahrer wollte von der Crispenhofer Straße nach links auf die L1045 abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des in Richtung Forchtenberg fahrenden Busses. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Linienbusfahrer sowie zwei 17-jährige Fahrgäste blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

