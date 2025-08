Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kind auf Spielplatz körperlich angegangen, Snackautomat aufgebrochen und Einbruchversuch

Heilbronn: Kind auf Spielplatz körperlich angegangen - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag kam es im Heilbronner Pfühlpark zu einem körperlichen Übergriff auf ein sechsjähriges Kind. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr auf dem Spielplatz des Parks. Der Junge nahm wohl einen unbeaufsichtigten Sandeimer an sich, woraufhin eine bislang unbekannte Frau das Kind festgehalten, geschüttelt und ihm den Eimer mit Gewalt entrissen haben soll. Die Tat wurde von der Mutter des Kindes sowie einer Begleiterin beobachtet. Die unbekannte Frau verließ vor Eintreffen der Polizei mit zwei Kindern und einer weiteren Frau den Spielplatz. Sie wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, hatte schwarze glatte Haare, einen hellen Teint und trug ein blaues Oberteil sowie eine blaue Hose. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn-Sontheim: Snackautomat beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Dienstag haben drei Unbekannte einen Snackautomaten und ein geparktes Fahrzeug in der Horkheimer Straße in Heilbronn-Sontheim beschädigt. Gegen 2:45 Uhr rüttelten die Täter heftig an dem Automaten, traten dagegen und warfen schließlich den Deckel zu Boden, wodurch die Stoßstange eines daneben abgestellten Pkw beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Männern nicht, an die Ware zu kommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen in der Horkheimer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Fahrradgeschäft in der Salzstraße in Heilbronn einzubrechen. Der Täter wollte ein Glaselement der Fensterfront mit einem bislang unbekannten Gegenstand einschlagen, scheiterte jedoch an der Stabilität der Scheibe. Eine Überwachungskamera zeichnete im Tatzeitraum auf, wie sich eine Person mit rotem Oberteil und blauer Hose durch eine Öffnung im Einfahrtstor auf das Gelände begab und sich dem Kundeneingang näherte. Der Täter verließ das Gelände anschließend mit einem Fahrrad. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu ähnlichen Vorfällen an einem benachbarten Lagergebäude. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

