Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: 55-Jähriger im Bahnhof Gießen mit Schlägen und Tritten verletzt-Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Im Bahnhof Gießen im Bereich der Bahnunterführung sollen ein 36- sowie ein 22-Jähriger einen 55-Jährigen Mann aus Haiger schwer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend (22.11/20:15 Uhr). Vorausgegangen war eine Streitigkeit am Treppenaufgang zu den Gleisen 4/5. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung soll einer der beiden Tatverdächtigen den am Boden liegenden 55-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Zudem soll nach dem Opfer mit einem Rucksack voller Glasflaschen geschlagen worden sein. Der 55-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Gießen gebracht werden.

Tatverdächtige schnell gefasst

Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte einen der beiden Tatverdächtigen am Bahnsteig 1 festnehmen. Der zweite Tatverdächtige konnte kurze Zeit später ebenfalls festgenommen werden. Für weitere strafprozessuale Maßnahmen mussten die beiden Männer die Beamten zum Revier begleiten. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen um Asylbewerber aus Marokko handelt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen kamen beide Tatverdächtige gegen Mitternacht wieder frei.

Zeugen gesucht! Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell