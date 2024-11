Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zugbegleiter angegriffen - Bundespolizei sucht Zeugen!

Wetzlar (ots)

Ein 48-jähriger Mann aus Langen soll gestern Nachmittag (20.11. / 14:20 Uhr) einen Zugbegleiter im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle körperlich angegangen haben. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung in der Hessischen Landesbahn (24564) auf der Fahrt von Gießen in Richtung Wetzlar, da der 48-Jährige keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Später soll er den Zugbegleiter zunächst gegen die Brust geschlagen und anschließend an der Jacke gezerrt haben. Weiterhin soll er versucht haben, dem Zugbegleiter eine Kopfnuss zu verpassen. Dies konnte durch einen aufmerksamen Zeugen verhindert werden. Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Gießen nahm den aggressiven Fahrgast für strafprozessuale Maßnahmen mit zum Revier.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall oder zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

