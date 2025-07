Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Falsche Handwerker unterwegs - Polizei warnt und bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen, bei denen bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand, Handwerker zu sein, Zugang zu Wohnungen erlangten und dort Bargeld sowie Schmuck entwendeten.

Ein erster Fall ereignete sich bereits am Samstag. Gegen 17:00 Uhr klingelten ein Mann und eine Frau bei einer Bewohnerin in der Bremer Straße. Die Täter gaben an, dass in der Nähe eine Wasserleitung beschädigt worden sei. Während einer der beiden die Geschädigte bat, den Wasserhahn aufzudrehen, um angebliche Reparaturarbeiten vorzunehmen, durchsuchte der andere unbemerkt die Wohnung und entwendete Schmuck. Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor.

Ein zweiter Fall ereignete sich am gestrigen Montag. Gegen 11:00 Uhr erschien ein Mann bei einer Anwohnerin im Osterdiek und gab an, den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Der Täter trug eine gelbe Weste und zeigte einen angeblichen Ausweis der Stadt Oldenburg vor. Während er die Geschädigte vermutlich ablenkte, betrat ein weiterer Täter unbemerkt das Haus und entwendete Schmuck und Bargeld. Erst nachdem der vermeintliche Handwerker das Haus verlassen hatte, stellte die Geschädigte den Diebstahl fest.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 25 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - kurze, blonde Haare - sprach Hochdeutsch - trug eine gelbe Weste und Jeans

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Handwerker kommen in der Regel nach vorheriger Ankündigung. Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit der jeweiligen Firma. Bei Unsicherheit gilt: Rufen sie unverzüglich die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441 / 7904115 in Verbindung zu setzen.(780073)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell