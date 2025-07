Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Oldenburg (ots)

Am 01.07.2025 ist es um 10:55 Uhr an Oldenburger Straße in Rastede zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin gekommen. Ein 79 Jahre alter Mann aus Rastede wollte mit seinem Pkw von der Oldenburger Straße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei verwechselte er nach ersten Erkenntnissen das Gas- und Bremspedal und erfasst mit seinem Fahrzeug eine 37 Jahre alte Fußgängerin(Varelerin), die am Straßenrand stand, um die Fahrbahn zu überqueren. Die Frau wurde mehrere Meter mitgeschleift, bis der Pkw letztlich an einem anderen, geparkten Fahrzeug zum Stillstand kam. Die Fußgängerin wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungswagen dem Ev. Krankenhaus Oldenburg zugeführt. An dieser Stelle gilt der Dank den zahlreichen Ersthelfern, die sich vorbildlich um die verletzte Frau gekümmert haben. An insgesamt vier Pkw und einem Straßenbaum entstand Sachschaden, nach ersten Schätzungen in einer Höhe von mehreren zehntausend Euro.

