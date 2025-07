POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Pkw. Motorradfahrer wird schwer verletzt.

Oldenburg (ots) - Am Samstag, den 28. Juni 2025, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Heinrich-Krahnstöver-Straße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie ein Fenster des Hauses aufhebelten. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Die Polizei ...

